28 de agosto de 2026
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VAI CHOVER?

Após final de semana quente, Bauru terá frente fria, diz IPMet

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Céu bauruense registrado nesta manhã de sexta (28), na Rodrigues Alves, Centro
Céu bauruense registrado nesta manhã de sexta (28), na Rodrigues Alves, Centro

Faz calor nesta sexta-feira (28) em Bauru, com possibilidade de temperaturas altas de até 36 graus no final de semana, mas pode voltar a chover novamente na cidade e região na terça-feira (1), devido à aproximação de uma nova frente fria. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet). Segundo o órgão, este fenômeno meteorológico desloca-se pelo litoral do Estado de São Paulo, causando o aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas em várias regiões do Estado.

Antes disso, porém, para esta sexta (28), sábado (29) e domingo (30), o céu ficará com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de precipitações, em razão da atuação de uma massa de ar mais quente e seco em Bauru e região.

Na segunda-feira (31), o tempo permanece estável de manhã, com nebulosidade, mas sem chuva no Estado. No final do dia, a frente fria já começa a aparecer sobre o território paulista. As temperaturas nestes dias deverão registrar 22 graus de mínima e máxima de até 36 graus, de acordo com o IPMet.

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