Na tarde desta quinta-feira (27), equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru realizaram operação em uma comunidade na região da Vila Zilo, como parte de investigação relacionada a um crime patrimonial registrado na madrugada de terça-feira (25), e prenderem em flagrante um homem de 35 anos com porções de drogas e fios de cobre de origem criminosa. Foragido da Justiça, de acordo com a polícia, ele é suspeito de furtar a residência de um promotor de Justiça em março deste ano.

Policiais civis foram até a comunidade após investigações apontarem que parte dos objetos subtraídos de uma casa no Jardim Estoril, furtada na madrugada de terça-feira, poderia estar sendo receptada em um ponto clandestino de reciclagem existente no local, administrado pelo suspeito, e onde também ocorreria tráfico de drogas.

O investigado, segundo a polícia, é suspeito de vários delitos patrimoniais e apontado como autor de furto ocorrido na residência de um Promotor de Justiça em março. Ao perceber a aproximação das equipes, que cercaram os principais acessos à comunidade, ele e outro homem tentaram fugir e resistiram à abordagem, mas foram detidos.