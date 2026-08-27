27 de agosto de 2026
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AÇÃO DO SIG DA CPJ

Suspeito de furtar casa de promotor é preso com drogas em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Polícia Civil/Divulgação
Investigadores encontraram fios de cobre e revestimentos de cabos furtados com identificação de uma antiga empresa de telefonia, que foram reconhecidos por um representante da companhia
Investigadores encontraram fios de cobre e revestimentos de cabos furtados com identificação de uma antiga empresa de telefonia, que foram reconhecidos por um representante da companhia

Na tarde desta quinta-feira (27), equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru realizaram operação em uma comunidade na região da Vila Zilo, como parte de investigação relacionada a um crime patrimonial registrado na madrugada de terça-feira (25), e prenderem em flagrante um homem de 35 anos com porções de drogas e fios de cobre de origem criminosa. Foragido da Justiça, de acordo com a polícia, ele é suspeito de furtar a residência de um promotor de Justiça em março deste ano.

Policiais civis foram até a comunidade após investigações apontarem que parte dos objetos subtraídos de uma casa no Jardim Estoril, furtada na madrugada de terça-feira, poderia estar sendo receptada em um ponto clandestino de reciclagem existente no local, administrado pelo suspeito, e onde também ocorreria tráfico de drogas.

O investigado, segundo a polícia, é suspeito de vários delitos patrimoniais e apontado como autor de furto ocorrido na residência de um Promotor de Justiça em março. Ao perceber a aproximação das equipes, que cercaram os principais acessos à comunidade, ele e outro homem tentaram fugir e resistiram à abordagem, mas foram detidos.

Durante a fuga, o homem de 35 anos jogou um pote com dez pedras de crack em uma área de vegetação, que foi localizado. No ponto de reciclagem, os investigadores encontraram balança de precisão e diversos fios de cobre e revestimentos de cabos com identificação de uma antiga empresa de telefonia, reconhecidos por um representante.

Após a captura, os policiais constataram que ele tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto qualificado e de posse ilegal de arma de fogo. Com o segundo abordado, de 33 anos, foram localizados R$ 10,00, que ele alegou que usaria para comprar entorpecentes. Os dois homens foram conduzidos ao SIG de Bauru. O primeiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação qualificada, e teve a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil à Justiça. O segundo foi ouvido e liberado.

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