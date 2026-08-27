A quantidade de parquímetros prevista para o novo sistema de estacionamento rotativo de Bauru já estava definida no edital elaborado pela Emdurb, segundo representantes do Consórcio Park Bauru ouvidos nesta quinta-feira (27) pela Comissão Especial de Inquérito (CEI). À contratada, coube elaborar projeto executivo para distribuir os equipamentos pela área estabelecida.

A informação ganhou relevância diante dos questionamentos da comissão sobre um possível superdimensionamento dos parquímetros e seu peso no custo do contrato. Durante a oitiva, os representantes, que, na condição de convidados, participaram remotamente da reunião da CEI, defenderam a presença dos equipamentos como alternativa para usuários que não utilizam meios digitais.

A reunião também discutiu os efeitos das mudanças realizadas no sistema desde sua implantação. Os convidados informaram que o consórcio já absorveu redução de aproximadamente 20% na quantidade de parquímetros e reconheceram que a retirada de cerca de 1,4 mil vagas da expansão da Área Azul repercute nos investimentos feitos para a execução do contrato. Não foram apresentados, entretanto, valores referentes a esse impacto.