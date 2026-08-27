A Comissão de Infraestrutura, Concessões, Fiscalização e Controle da Administração Pública e Desenvolvimento Sustentável da OAB Bauru realizará na próxima terça-feira, 1 de setembro, a 2ª Reunião Aberta à Comunidade. O encontro terá como tema a apresentação do projeto da concessão e do serviço de esgoto pela Companhia Saneamento Bauru (CSB). A iniciativa busca aproximar a comunidade das discussões relacionadas à infraestrutura e aos serviços públicos, promovendo espaço para informação, acompanhamento e participação social.

A reunião está marcada para as 19h de terça (1), na sede da OAB Bauru, localizada na avenida Nações Unidas, 30-30.

Segundo a Comissão, a proposta é reunir a comunidade para acompanhar a apresentação e ampliar o debate sobre o projeto de concessão, assunto que envolve diretamente a prestação de serviços de saneamento e os interesses da população.

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