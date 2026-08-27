A chegada da CSB – Companhia Saneamento de Bauru tem movimentado a geração de empregos na cidade. A companhia já realizou 116 contratações desde o início das operações no município, sendo 30 somente no mês de agosto, e segue com oportunidades abertas para profissionais de diferentes níveis de formação e experiência.
As contratações fazem parte do processo de implantação da CSB em Bauru, que passou a atuar na cidade a partir de agosto deste ano. A empresa é responsável pelos serviços de esgotamento sanitário, gestão comercial, atendimento aos clientes e demais atividades previstas em contrato.
As oportunidades contemplam áreas como atendimento ao cliente, administrativo e financeiro, recursos humanos, qualidade, tecnologia, geoprocessamento, obras, planejamento, eletromecânica, operação de sistemas, redes e saneamento.
A ampliação do quadro reforça o investimento da companhia na formação de um corpo técnico local, preparado para atender às demandas operacionais, comerciais e administrativas da empresa. Os processos seletivos serão conduzidos conforme o perfil de cada função e a necessidade operacional da companhia.
As vagas são para: Analista de Qualidade e Meio Ambiente, Especialista em Dados, Auxiliar de RH, Assistente Administrativo Financeiro, Auxiliar Financeiro, Recepcionista, Agente de Atendimento Interno, Agente de Atendimento Externo, Técnico Eletromecânico, Auxiliar de Eletromecânica, Técnico de Geoprocessamento, Técnico de Obras, Técnico de Planejamento e Projetos, Técnico de Saneamento, Encanador de Rede, Auxiliar de Rede de Esgoto, Agente de Saneamento, Operador de Tratamento de Esgoto, Operador de Sistema de Esgotamento Sanitário, Operador de Limpeza de Drenagem Urbana, Operador de Movimentação – Hidrovácuo, Operador de Retroescavadeira, Programador de Serviços e Técnico em Segurança do Trabalho.
Os interessados podem cadastrar o currículo pelo site saneamentobauru.com.br/trabalhe-conosco/ ou para o e-mail rh.csb@saneamentobauru.com.br. As vagas podem ser preenchidas conforme o andamento dos processos seletivos.
Sobre a CSB
A CSB – Companhia Saneamento de Bauru é a empresa responsável pela concessão dos serviços de esgotamento sanitário do município, incluindo a retomada e conclusão da ETE Vargem Limpa, operação e manutenção do sistema, obras de macrodrenagem na Avenida Nações Unidas e o canal de comunicação com os clientes sobre os serviços de água e esgoto na cidade.
Com sede em Bauru, a companhia conta com corpo técnico especializado, experiência em operações de saneamento e expertise para executar os serviços sob sua responsabilidade, atuando com planejamento, eficiência operacional, segurança e compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e ambiental do município.