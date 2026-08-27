A chegada da CSB – Companhia Saneamento de Bauru tem movimentado a geração de empregos na cidade. A companhia já realizou 116 contratações desde o início das operações no município, sendo 30 somente no mês de agosto, e segue com oportunidades abertas para profissionais de diferentes níveis de formação e experiência.

As contratações fazem parte do processo de implantação da CSB em Bauru, que passou a atuar na cidade a partir de agosto deste ano. A empresa é responsável pelos serviços de esgotamento sanitário, gestão comercial, atendimento aos clientes e demais atividades previstas em contrato.

As oportunidades contemplam áreas como atendimento ao cliente, administrativo e financeiro, recursos humanos, qualidade, tecnologia, geoprocessamento, obras, planejamento, eletromecânica, operação de sistemas, redes e saneamento.