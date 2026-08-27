A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quinta-feira (27) uma nova ação de abordagem social da campanha "Ajude de Verdade" em pontos com maior incidência de pessoas em situação de rua. A ação foi realizada no Calçadão da Batista de Carvalho, Praça Rui Barbosa e Praça Machado de Mello, no Centro, e também na Vila Santa Luzia.

A abordagem social é feita com equipes próprias da prefeitura e pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, contratada pelo município. A campanha mobiliza esforços para que as pessoas em situação de rua consigam mudar de vida e, mais do que um apoio pontual, a meta é dar dignidade a esses cidadãos. Nesta quinta-feira, foram atendidas oito pessoas. Destas, duas aceitaram acolhimento e foram para o Centro Pop. Entre as que não aceitaram o acolhimento, quatro concordaram em receber orientações sobre os benefícios socioassistenciais e acesso a documentos. A Secretaria de Assistência Social destaca que o trabalho é realizado de forma permanente.

A população pode acionar o serviço de abordagem social ao ver pessoas em situação de rua, pelo telefone (14) 98208-0493. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e, aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. Além da Casa do Garoto, a Secretaria de Assistência Social tem convênios com as casas de passagem do Albergue Noturno do Ceac, da Comunidade Bom Pastor e do Esquadrão da Vida. O Centro Pop, que é um serviço da própria pasta, faz ações durante o dia com a população em situação de rua, com higiene, alimentação e apoio aos animais dessas pessoas.