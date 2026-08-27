27 de agosto de 2026
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FUGA NO HORTO

Mais um reeducando quebra tornozeleira e foge em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ilustração gerada por IA
Reeducando prestava serviço para a Secretaria do Meio Ambiente
Reeducando prestava serviço para a Secretaria do Meio Ambiente

Um reeducando de 39 anos que prestava serviço na Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu na tarde desta quarta-feira (26). O outro caso aconteceu em junho na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb).

Segundo o boletim de ocorrência, o sistema de monitoramento informou o rompimento do equipamento enquanto o reeducando estava no Horto Florestal. Policiais penais foram até o local e realizaram buscas, mas não conseguiram localizar o indivíduo. Ele fazia parte do Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé de Azevedo” de Bauru (CPP de Bauru). Equipes da Polícia Militar também prestam apoio nas buscas para localizá-lo. Caso seja encontrado, o reeducando deverá retornar ao presídio e perderá o benefício do regime semiaberto.

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