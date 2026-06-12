12 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ESTÁ FORAGIDO

Reeducando corta tornozeleira e abandona o serviço em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustração feita por meio de IA
Ele atuava como pintor de solo em serviços externos da Emdurb
Ele atuava como pintor de solo em serviços externos da Emdurb

Um reeducando, de 35 anos, que prestava serviços de pintura de solo para a Emdurb, em Bauru, rompeu a tornozeleira eletrônica durante os serviço externo nesta quinta-feira (11) e fugiu. O monitoramento em tempo real do dispositivo da Polícia Penal registrou o corte e, consequentemente, a fuga às 11h51, na quadra 2 da alameda das Azaleias, no Parque Vista Alegre.

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes de segurança foram até o endereço e realizaram buscas pelos arredores, mas o sentenciado não foi localizado até o momento, assim como o aparelho. Ele fazia parte do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 3 de Bauru.

Equipes da Polícia Militar prestam apoio nas buscas para capturar o indivíduo e evitar que ele passe o aniversário, neste domingo (14), fora do sistema prisional. Caso seja localizado, ele retornará ao presídio e perderá o benefício do regime semiaberto.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários