Um reeducando, de 35 anos, que prestava serviços de pintura de solo para a Emdurb, em Bauru, rompeu a tornozeleira eletrônica durante os serviço externo nesta quinta-feira (11) e fugiu. O monitoramento em tempo real do dispositivo da Polícia Penal registrou o corte e, consequentemente, a fuga às 11h51, na quadra 2 da alameda das Azaleias, no Parque Vista Alegre.

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes de segurança foram até o endereço e realizaram buscas pelos arredores, mas o sentenciado não foi localizado até o momento, assim como o aparelho. Ele fazia parte do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 3 de Bauru.

Equipes da Polícia Militar prestam apoio nas buscas para capturar o indivíduo e evitar que ele passe o aniversário, neste domingo (14), fora do sistema prisional. Caso seja localizado, ele retornará ao presídio e perderá o benefício do regime semiaberto.