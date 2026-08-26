Itapuí - Uma colisão frontal entre carro e caminhão ocorrida na manhã desta quarta-feira (26) deixou três pessoas feridas na altura do quilômetro 7 da rodovia Prefeito Alberto Massoni (SPA-195/225), que liga a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, à Itapuí (44 quilômetros de Bauru).

Segundo site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente envolveu um caminhão e um Onix. Por razões a serem esclarecidas, os dois veículos colidiram frontalmente por volta das 10h.

Dois ocupantes do automóvel sofreram ferimentos leves e o condutor, que foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, foi socorrido com lesões moderadas. Já o motorista do caminhão não se machucou.