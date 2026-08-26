Botucatu - Em duas ações distintas para cumprimento de mandados de busca relacionadas a casos de violência doméstica, nesta quarta-feira (26), policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) apreenderam uma arma de fogo e um simulacro.

Na primeira ocorrência, investigadores localizaram um revólver da marca Taurus, calibre 38, 2 polegadas, com numeração íntegra, e capacidade para cinco disparos.

A arma estava desmuniciada, mas as equipes também apreenderam 31 cartuchos, além da documentação do armamento. O responsável foi ouvido na DDM e liberado.