26 de agosto de 2026
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EM BOTUCATU

Contra violência doméstica, DDM apreende arma de fogo e simulacro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Revólver da marca Taurus, calibre 38, 2 polegadas, com numeração íntegra, e capacidade para cinco disparos; e pistola de pressão da marca Smith & Wesson, modelo 745
Revólver da marca Taurus, calibre 38, 2 polegadas, com numeração íntegra, e capacidade para cinco disparos; e pistola de pressão da marca Smith & Wesson, modelo 745

Botucatu - Em duas ações distintas para cumprimento de mandados de busca relacionadas a casos de violência doméstica, nesta quarta-feira (26), policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) apreenderam uma arma de fogo e um simulacro.

Na primeira ocorrência, investigadores localizaram um revólver da marca Taurus, calibre 38, 2 polegadas, com numeração íntegra, e capacidade para cinco disparos.

A arma estava desmuniciada, mas as equipes também apreenderam 31 cartuchos, além da documentação do armamento. O responsável foi ouvido na DDM e liberado.

Na segunda ocorrência, um simulacro de arma de fogo foi apreendido em uma casa no Parque Imperial, com um homem investigado pelo crime de violência doméstica.

A pistola de pressão da marca Smith & Wesson, modelo 745, estava escondida no quintal e, segundo a Polícia Civil, teria sido usada por ele para ameaçar a ex-mulher.

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