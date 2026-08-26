Jaú - A Câmara Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru) divulgou, nesta quarta-feira (26), que a ação criminosa relacionada à invasão de uma de suas contas bancárias institucionais, tornada pública nesta terça-feira (25), resultou na movimentação indevida de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Deste total, segundo o Legislativo, até o momento, R$ 800 mil já foram recuperados, enquanto cerca de R$ 700 mil permanecem pendentes de recuperação. O caso segue sob investigação.

A Casa informa, por meio de nota, que, assim que tomou conhecimento dos fatos, o presidente da Câmara, Jefferson Vieira, determinou "a adoção imediata das medidas necessárias para resguardar o patrimônio público e buscar a recuperação dos valores". "A ocorrência está sendo apurada pela Polícia Civil, pela instituição financeira responsável pela conta e pela própria Câmara Municipal, por meio de procedimentos internos", esclarece.

De acordo com a Câmara, a forma como ocorreu a invasão da conta e como foram feitas as movimentações indevidas está sendo apurada. "Neste momento, não há elementos conclusivos que permitam à Câmara fornecer mais detalhes sobre a dinâmica do ocorrido ou apontar eventual responsabilidade, razão pela qual o Poder Legislativo entende ser prudente aguardar o avanço das investigações antes de apresentar qualquer conclusão", afirma.