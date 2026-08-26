Se pouco tempo atrás ficar em pé e caminhar era uma tarefa quase inalcançável, hoje o educador físico e nutricionista Bruno Righetto, de 29 anos, já se prepara para um feito obtido por menos de 1% da população mundial: correr uma prova de 42,195 quilômetros da Maratona de Buenos Aires, na Argentina, que acontecerá em setembro. Antes de pensar em cruzar a linha de chegada, ele precisou superar um trauma: nove grandes cirurgias e um prognóstico médico que colocava em dúvida até mesmo a possibilidade de voltar a andar.

Em 2019, Bruno sofreu um grave acidente de carro que mudou completamente o rumo de sua vida. As consequências foram devastadoras. Bruno passou por cinco procedimentos cirúrgicos nas pernas, dois no abdômen e dois no braço. Durante aproximadamente dois anos, sua rotina foi dividida entre a cama, a cadeira de rodas e a bengala. Naquele período, ele ainda era estudante de Educação Física e concluiu a graduação na Unesp em 2019, contando com o apoio de professores e colegas. Os médicos e especialistas consideravam muito difícil que Bruno voltasse a andar e praticamente impossível que retomasse a prática esportiva. Foi justamente diante dessas previsões que ele decidiu tentar provar o contrário.

O processo de reabilitação fez Bruno perceber que a recuperação de uma pessoa vai muito além dos procedimentos médicos. Depois da graduação, aprofundou os estudos, fez mestrado e, posteriormente, doutorado. Também se formou em Nutrição e passou a atuar como professor. A recuperação não terminou quando Bruno voltou a andar. Ele decidiu ir além e encontrou na corrida de rua uma nova ferramenta de superação. Desde então, participou de duas edições da Corrida Internacional de São Silvestre (15 quilômetros) e completou quatro meias maratonas (21 quilômetros). Para a maratona na Argentina, a preparação tem sido intensa e respeita os limites de um corpo que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ao mesmo tempo, é movida pela certeza de que chegar até ali já representa uma vitória. Ao cruzar a linha de chegada em Buenos Aires, Bruno pretende fechar um ciclo iniciado em 2019.