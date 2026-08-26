Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (26), suspeito de furtar uma academia e uma oficina na rua Floresta, no Parque Vista Alegre, em Bauru. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) junto ao quadro de energia da academia, onde, segundo o boletim de ocorrência (BO), havia sinais de violação. Com o suspeito, foram apreendidos cerca de 668 gramas de fiação elétrica, uma faca e duas barras de ferro.

A Polícia Militar foi acionada via Copom após uma denúncia informar que um indivíduo estaria mexendo no quadro de energia da academia. Quando chegaram ao endereço, os policiais visualizaram o suspeito próximo ao local. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou se afastar, mas foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma sacola plástica com duas porções de fiação elétrica, além da faca e das duas barras de ferro. O quadro de energia apresentava danos na porta, que possuía um cadeado, e os fios apreendidos tinham características de terem sido cortados recentemente.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem indicou aos policiais outro estabelecimento comercial na mesma rua e afirmou que havia retirado fios de uma oficina. A proprietária do local, porém, não foi encontrada naquele momento para confirmar a ocorrência. O suspeito também teria informado aos policiais que retirava os fios para utilizá-los em um motor e que, posteriormente, havia se arrependido da ação. Durante o interrogatório, o homem optou por permanecer em silêncio e declarou que se manifestaria somente perante o Poder Judiciário. Diante das circunstâncias, ele permaneceu à disposição da Justiça.