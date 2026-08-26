26 de agosto de 2026
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Ladrão furta dois estabelecimentos em uma noite em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
Polícia Militar foi acionada após denúncia de furto em estabelecimento no Parque Vista Alegre
Polícia Militar foi acionada após denúncia de furto em estabelecimento no Parque Vista Alegre

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (26), suspeito de furtar uma academia e uma oficina na rua Floresta, no Parque Vista Alegre, em Bauru. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) junto ao quadro de energia da academia, onde, segundo o boletim de ocorrência (BO), havia sinais de violação. Com o suspeito, foram apreendidos cerca de 668 gramas de fiação elétrica, uma faca e duas barras de ferro.

A Polícia Militar foi acionada via Copom após uma denúncia informar que um indivíduo estaria mexendo no quadro de energia da academia. Quando chegaram ao endereço, os policiais visualizaram o suspeito próximo ao local. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou se afastar, mas foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma sacola plástica com duas porções de fiação elétrica, além da faca e das duas barras de ferro. O quadro de energia apresentava danos na porta, que possuía um cadeado, e os fios apreendidos tinham características de terem sido cortados recentemente.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem indicou aos policiais outro estabelecimento comercial na mesma rua e afirmou que havia retirado fios de uma oficina. A proprietária do local, porém, não foi encontrada naquele momento para confirmar a ocorrência. O suspeito também teria informado aos policiais que retirava os fios para utilizá-los em um motor e que, posteriormente, havia se arrependido da ação. Durante o interrogatório, o homem optou por permanecer em silêncio e declarou que se manifestaria somente perante o Poder Judiciário. Diante das circunstâncias, ele permaneceu à disposição da Justiça.

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