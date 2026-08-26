Foram nove meses de um tratamento exaustivo, 16 sessões de quimioterapia, uma mastectomia radical e muitos dias intensos e difíceis. Mas também foi um período de fé, amor, apoio e esperança na vida da bauruense Kamila Nathachi do Nascimento Japoni, de 37 anos, que comemorou, na noite de segunda-feira (24), um dos momentos mais aguardados desde que descobriu um câncer de mama. Ela realizou a última sessão de quimioterapia e comemorou o fim desse ciclo com uma carreata pelas ruas de Bauru.

Gerente de Operações da Concilig, Kamila recebeu o diagnóstico de câncer de mama triplo negativo no seio direito em 17 de novembro de 2025. O tumor foi descoberto após ela sentir um caroço que doía, pouco antes da época em que faria novamente os exames de rotina. Atenta à própria saúde, procurou imediatamente uma mastologista. “Foi um baque enorme, mas ter escutado meu corpo e agido rápido foi fundamental”, conta.

A descoberta deu início a uma longa jornada. Kamila passou pela mastectomia radical no seio direito e, após 50 dias de recuperação da cirurgia, iniciou as sessões de quimioterapia. Durante o tratamento, ela transformou a contagem regressiva em uma forma de manter a esperança. Na 16ª e última sessão, a contagem finalmente chegou a zero. “A sensação foi indescritível. Ver aquela contagem chegar a zero foi a confirmação da vitória e o alívio de saber que completei esse ciclo.”