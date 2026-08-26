26 de agosto de 2026
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CELEBRAÇÃO DA VIDA

Jovem de Bauru comemora pelas ruas vitória contra o câncer; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Kamila Nathachi Japoni teve câncer de mama aos 37 anos e, após 16 quimioterapias, celebra uma nova etapa de sua história
Kamila Nathachi Japoni teve câncer de mama aos 37 anos e, após 16 quimioterapias, celebra uma nova etapa de sua história

Foram nove meses de um tratamento exaustivo, 16 sessões de quimioterapia, uma mastectomia radical e muitos dias intensos e difíceis. Mas também foi um período de fé, amor, apoio e esperança na vida da bauruense Kamila Nathachi do Nascimento Japoni, de 37 anos, que comemorou, na noite de segunda-feira (24), um dos momentos mais aguardados desde que descobriu um câncer de mama. Ela realizou a última sessão de quimioterapia e comemorou o fim desse ciclo com uma carreata pelas ruas de Bauru.

Gerente de Operações da Concilig, Kamila recebeu o diagnóstico de câncer de mama triplo negativo no seio direito em 17 de novembro de 2025. O tumor foi descoberto após ela sentir um caroço que doía, pouco antes da época em que faria novamente os exames de rotina. Atenta à própria saúde, procurou imediatamente uma mastologista. “Foi um baque enorme, mas ter escutado meu corpo e agido rápido foi fundamental”, conta.

A descoberta deu início a uma longa jornada. Kamila passou pela mastectomia radical no seio direito e, após 50 dias de recuperação da cirurgia, iniciou as sessões de quimioterapia. Durante o tratamento, ela transformou a contagem regressiva em uma forma de manter a esperança. Na 16ª e última sessão, a contagem finalmente chegou a zero. “A sensação foi indescritível. Ver aquela contagem chegar a zero foi a confirmação da vitória e o alívio de saber que completei esse ciclo.”

CARREATA DA VITÓRIA

A celebração foi organizada pela amiga Jessica Pereira, que conhece Kamila há mais de 20 anos. As duas cresceram juntas, e Jessica fez questão de preparar uma homenagem especial para marcar o encerramento do tratamento. Luana Paula também participou da organização e preparou cartazes para a carreata.

“Esse dia resumiu o amor e a união de todos que torceram por mim. Ver os carros, os cartazes e o carinho da minha família e amigos me mostrou que nenhuma dor foi em vão. Foi o dia de celebrar a vida, a fé e o início de uma nova história.”

Para ela, a frase que melhor resume a ocasião é: “A vitória é do tamanho da fé que me manteve de pé.” Apesar da celebração, Kamila não esconde que o caminho foi difícil. Segundo ela, as quimioterapias foram a parte mais complicada de todo o tratamento.

“Os efeitos colaterais são extremamente intensos e exigem uma força que a gente nem sabia que tinha. Só quem passa por isso entende de verdade o tamanho desse desafio”, afirma.

Nos momentos em que o corpo e a mente pareciam não suportar mais, o apoio das pessoas próximas serviu como combustível. O marido, Luiz Fernando Japoni; os filhos, Lucas Miguel e Pietro Gabriel; a mãe, Maria Amélia; os irmãos e os amigos foram fundamentais durante a jornada.

A fé também teve papel importante. Kamila destaca o apoio recebido da igreja Ministério Dynamis e dos pastores Kelli e Willians Valote. Ela conta ainda que, ao compartilhar a rotina do tratamento nas redes sociais, passou a receber mensagens de pessoas que sequer conhecia pessoalmente. Kamila também faz questão de agradecer à Concilig, empresa onde trabalhava havia apenas 45 dias quando recebeu o diagnóstico. Segundo ela, encontrou acolhimento e apoio desde o início, especialmente de Rodrigo Mandaliti, dos sócios e diretores Raphael Souza Gonçalves e Tatiana Mendes e do superintendente Lucas Figueiredo.

O fim da quimioterapia não representa o encerramento de todos os desafios. Kamila ainda terá acompanhamento médico e deverá refazer os exames em cerca de 15 dias. Ela também planeja retornar em breve ao trabalho e reencontrar a equipe.

Kamila em foto antes do diagnóstico
Kamila em foto antes do diagnóstico
Aqui Kamila aparece sinalizando que faltavam 3 quimios
Aqui Kamila aparece sinalizando que faltavam 3 quimios
Parte da carreata aconteceu na Getúlio Vargas
Parte da carreata aconteceu na Getúlio Vargas
Kamila com parte da equipe médica
Kamila com parte da equipe médica
Kamila Nathachi Japoni com familiares e amigos
Kamila Nathachi Japoni com familiares e amigos

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