Os autores Fábio Paride Pallotta e Tuim Viotto Filho lançaram oficialmente, no domingo (23), o livro "O Polo Aquático do Bauru Tênis Clube (1954-2024) - 70 anos de histórias e memórias inesquecíveis". Familiares, amigos e ex-atletas prestigiaram a dupla no salão social do Bauru Tênis Clube.

Tuim e Fábio pensaram, planejaram e construíram essa obra para garantir que a memória histórica e afetiva do polo aquático bauruense, configurada pelo protagonismo do BTC no desenvolvimento da modalidade ao longo de 70 anos de existência no clube (1954 a 2024), seja valorizada, preservada e, sobretudo, respeitada. A dupla acrescenta que este histórico da modalidade foi construído com muito trabalho, garra e dedicação ao esporte.

Interessados em adquirir a obra devem entrar em contato pelo WhatsApp: 14 98226-6336 ou 18 99683-3802.