Um carro capotou na alça de acesso da avenida Nações Norte para a rodovia Bauru-Marília (Comandante João Ribeiro de Barros), em Bauru, no final da manhã desta quarta-feira (26). O acidente interditou a via.
De acordo com informações apuradas no local, o veículo, um Renault Sandero, perdeu o controle ao acessar a alça que dá acesso à rodovia, no sentido Núcleo Gasparini/rodovia Marechal Rondon. A motorista foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária Eixo SP e encaminhada, consciente, para a UPA Bela Vista.
A alça segue interditada até que o veículo seja retirado. O JC/JCNET acompanha o caso, e novas informações poderão ser acrescentadas.