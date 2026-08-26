26 de agosto de 2026
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ALÇA INTERDITADA

Carro capota em alça da Nações Norte para rodovia em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Brayan Brum
Motorista foi encaminhada consciente para a UPA Bela Vista
Motorista foi encaminhada consciente para a UPA Bela Vista

Um carro capotou na alça de acesso da avenida Nações Norte para a rodovia Bauru-Marília (Comandante João Ribeiro de Barros), em Bauru, no final da manhã desta quarta-feira (26). O acidente interditou a via.

De acordo com informações apuradas no local, o veículo, um Renault Sandero, perdeu o controle ao acessar a alça que dá acesso à rodovia, no sentido Núcleo Gasparini/rodovia Marechal Rondon. A motorista foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária Eixo SP e encaminhada, consciente, para a UPA Bela Vista.

A alça segue interditada até que o veículo seja retirado. O JC/JCNET acompanha o caso, e novas informações poderão ser acrescentadas.

Carro capotou na alça de acesso para a rodovia Bauru-Marília
Carro capotou na alça de acesso para a rodovia Bauru-Marília

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