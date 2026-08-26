O Shitei Dojo representou Bauru no 25.º Campeonato Paulista de Karatê JKA (Associação Japonesa de Karatê), disputado no último sábado (22), em Barueri (SP). A equipe bauruense garantiu duas medalhas de prata no torneio, que reuniu atletas filiados à entidade de todo o Estado de São Paulo, e também marcou presença no corpo de arbitragem do evento. A delegação da cidade contou com a participação dos caratecas André Bueno e Lucas Arruda. Na categoria Master 1 (a partir de 30 anos), André subiu duas vezes ao pódio como vice-campeão paulista: faturou a prata tanto em Kata (formas) quanto em Kumite (luta).

Além do desempenho no tatame, o Shitei Dojo esteve representado na equipe de arbitragem oficial do campeonato. O sensei Norberto Sgavioli atuou nos combates ao lado dos alunos Gustavo Mantovani e André Bueno, que também possuem formação na área. A capacitação de árbitros integra a proposta formativa do dojo, incentivando os alunos a aprofundarem o conhecimento sobre as regras e a estrutura da modalidade. No Brasil, o Karatê JKA é presidido pelo mestre Yoshizo Machida. Em Bauru, o Shitei Dojo é a unidade homologada pela entidade para o ensino e a difusão da prática voltada ao Karatê como Budô, priorizando a disciplina, o desenvolvimento técnico e a formação de novos atletas.

O Shitei Dojo fica na rua Aviador Gomes Ribeiro, 16-39, Vila Santa Tereza, em Bauru.