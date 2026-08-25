A reforma tributária prometia simplificação ao adotar o princípio do destino para tributar o consumo, extinguindo a guerra fiscal entre entes federativos. No plano teórico, alinha-se à lógica econômica, reduzindo distorções alocativas. Contudo, a prática revela fissuras profundas, especialmente na economia digital, onde o "local do consumo" escapa a critérios objetivos.

Em operações físicas, a entrega do bem define o destino com clareza. Já serviços intangíveis — streaming, software como serviço, consultorias remotas — demandam inferências via IP, geolocalização ou dados cadastrais. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, em artigo no Mercado Comum (20/01/2026), alerta para o paradoxo: modernização tecnológica gera custo de conformidade elevado. Empresas investem em sistemas de rastreamento, não em inovação. Esses custos de compliance, ou obrigações acessórias, integram o chamado Custo Brasil, que onera o ambiente de negócios, eleva despesas operacionais e compromete a competitividade global. PMEs, com recursos limitados, sofrem desproporcionalmente, ampliando desigualdades setoriais.

Dados quantitativos reforçam a crítica. O capítulo tributário da Constituição de 1967 contava 11 artigos e 1.800 palavras; o de 1988, 18 artigos e 4.200 palavras. Com a EC 132, expande-se para 25 artigos e 6.500 palavras, como lembrado recentemente por Everardo Maciel.