Quem é apaixonado por carros antigos, ônibus, história e nostalgia ou mesmo quer vivenciar momentos agradáveis de lazer e cultura terá um programa especial neste domingo (23), em Bauru. O Museu do Ônibus Eng. Alcides Franciscato será palco da 29ª Exposição de Carros Antigos, que promete transformar o espaço em uma verdadeira viagem pelo tempo. A exposição será realizada das 9h às 16h, na Rua Sérgio Arcângelo, 3-1, no Jardim Niceia, com acesso pela vicinal Marechal Rondon, ao lado da garagem de ônibus da Transurb.

Organizado pelo Clube de Carros Antigos do Centro-Oeste Paulista, em parceria com o Museu do Ônibus Eng. Alcides Franciscato e o Automóvel Clube do Brasil, o encontro deverá reunir colecionadores, clubes de veículos antigos e admiradores de diferentes gerações. O evento tem o apoio do JC e do JCNET.

Além dos automóveis clássicos, o público poderá conhecer de perto ônibus históricos preservados pelo museu, tornando o evento ainda mais especial para quem gosta da evolução dos veículos e do transporte ao longo das décadas. A programação também tem um importante caráter beneficente. Para os expositores, a entrada será mediante a doação de 2 quilos de alimentos, enquanto o público em geral poderá participar com doação espontânea de 1 quilo de alimento.