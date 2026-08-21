Quem é apaixonado por carros antigos, ônibus, história e nostalgia ou mesmo quer vivenciar momentos agradáveis de lazer e cultura terá um programa especial neste domingo (23), em Bauru. O Museu do Ônibus Eng. Alcides Franciscato será palco da 29ª Exposição de Carros Antigos, que promete transformar o espaço em uma verdadeira viagem pelo tempo. A exposição será realizada das 9h às 16h, na Rua Sérgio Arcângelo, 3-1, no Jardim Niceia, com acesso pela vicinal Marechal Rondon, ao lado da garagem de ônibus da Transurb.
Organizado pelo Clube de Carros Antigos do Centro-Oeste Paulista, em parceria com o Museu do Ônibus Eng. Alcides Franciscato e o Automóvel Clube do Brasil, o encontro deverá reunir colecionadores, clubes de veículos antigos e admiradores de diferentes gerações. O evento tem o apoio do JC e do JCNET.
Além dos automóveis clássicos, o público poderá conhecer de perto ônibus históricos preservados pelo museu, tornando o evento ainda mais especial para quem gosta da evolução dos veículos e do transporte ao longo das décadas. A programação também tem um importante caráter beneficente. Para os expositores, a entrada será mediante a doação de 2 quilos de alimentos, enquanto o público em geral poderá participar com doação espontânea de 1 quilo de alimento.
Toda a arrecadação será destinada à Apae Bauru, transformando a paixão por carros antigos em uma ação concreta de solidariedade.
Homenagens e música
A 29ª edição também prestará uma homenagem especial a três nomes ligados à história dos carros antigos e da comunidade de colecionadores: Ocidinei Daniel, Chico Lambreteiro e Sebastião Kani Mura, lembrados como patronos in memoriam do evento.
Para completar o clima de confraternização, Robertinho Som ficará responsável pela animação musical durante a exposição.
A organização informa ainda que são convidados todos os clubes de carros antigos de Bauru e região, o que deve garantir uma grande variedade de modelos, estilos e histórias sobre quatro rodas.
Serviço
29ª Exposição de Carros Antigos
Data: domingo, 23 de agosto de 2026
Horário: das 9h às 16h
Local: Museu do Ônibus Eng. Alcides Franciscato
Endereço: Rua Sérgio Arcângelo, 3-1 – Jardim Niceia, Bauru
Expositores: entrada mediante doação de 2 kg de alimentos
Público: doação espontânea de 1 kg de alimento
Beneficiada: Apae Bauru
Informações: Roberto – (14) 99702-9797 | César – (14) 99771-5442.
Mais do que uma exposição, o encontro promete reunir memória, paixão, história e solidariedade, oferecendo ao público uma oportunidade de admirar veículos que marcaram época e, ao mesmo tempo, contribuir com uma instituição importante para Bauru.