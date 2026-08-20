O Setor de Investigações Gerais de Bauru participou, nesta quinta-feira (20), de uma operação coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por intermédio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), voltada ao combate de organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes eletrônicas e subtração de valores de contas bancárias. A investigação apura a subtração fraudulenta de valores pertencentes a correntistas do Banco do Brasil, causando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 50 milhões.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu simultaneamente em quatro Estados e resultou no cumprimento de 37 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Em Bauru, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços localizados nos bairros Parque Santa Edwiges e Residencial Parque Belas Artes. Até o momento, não houve prisões. As diligências foram executadas em apoio à investigação conduzida pela DCCiber. Os alvos localizados em Bauru teriam recebido, em suas respectivas contas bancárias, valores que totalizam aproximadamente R$ 200 mil, provenientes das movimentações financeiras sob apuração.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, três investigados foram conduzidos ao Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde prestaram depoimento e depois foram liberados. Os materiais apreendidos durante as diligências serão submetidos à análise pericial e investigativa, visando à identificação de autoria, materialidade e participação dos envolvidos.