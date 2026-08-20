Na tarde desta quinta-feira (20), usando um pedaço de madeira, o proprietário de uma farmácia localizada na Vila Industrial, em Bauru, espantou dois ladrões armados com facas que tentavam roubar seu comércio. A ação foi registrada pelo circuito de segurança do comércio. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a dupla foi presa em flagrante nas proximidades. O dinheiro roubado foi recuperado e as facas foram apreendidas.

As imagens da câmera de segurança mostram os dois homens com capacetes na cabeça entrando no local e ameaçando a proprietária com as facas. Quando ela vai até o caixa para pegar o dinheiro e entregar aos assaltantes, o marido dela sai dos fundos do prédio com um pedaço de madeira nas mãos e os dois fogem assustados, deixando uma motocicleta Honda Twister para trás.

A PM foi acionada e equipe da 3.ª Companhia (3.ª Cia) chegou rapidamente ao endereço e, com a ajuda de populares, conseguiu localizar e deter os suspeitos na rua Halim Aidar, nas proximidades de uma rotatória. Os dois homens, de 24 e 25 anos, estavam com uma das facas e R$ 80,00 em dinheiro. A segunda faca foi encontrada no trajeto da fuga. Os suspeitos foram autuados por roubo e ficaram à disposição da Justiça.