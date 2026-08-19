Um jovem de 18 anos foi alvo de disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (18), quando estava no banco de uma praça localizada no Parque Santa Edwiges, em Bauru. Atingido na perna, ele foi socorrido e não corre risco de morte. Os autores, que estavam em duas motos, fugiram e não foram identificados.
Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 22h15, na rua Antônio Alves de Souza. O jovem conversava com uma amiga na praça quando quatro homens em duas motocicletas se aproximaram.
Conforme a polícia, um dos garupas desembarcou e efetuou três disparos na direção da vítima, que correu até sua residência e, quando estava no quintal, percebeu que havia sido atingida em uma das pernas.
Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao endereço, o jovem já havia sido socorrido por populares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde recebeu atendimento e permaneceu internado.
O caso foi registrado no plantão policial como tentativa de homicídio e será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.