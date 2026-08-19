Um homem de 26 anos foi alvo de facada e agressões na cabeça, no final da tarde desta terça-feira (18), quando estava na casa da sua ex-namorada, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru. A reportagem apurou que ele sofreu ferimentos graves e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade. O suspeito do crime é o ex-marido da mulher, de 28 anos. O caso segue sob investigação.

Segundo o registro policial, a vítima estava na companhia da ex-namorada quando emprestou o celular a ela para que mandasse mensagem ao ex-marido pedindo que ele a desbloqueasse, já que os filhos do ex-casal queriam conversar com o pai. Momentos depois, ainda de acordo com o BO, o suspeito telefonou para a ex-mulher dizendo que não queria contato entre o jovem de 26 anos e seus filhos.

Na sequência, ele teria ido até a casa dela e entrado em luta corporal com a vítima, que foi atingida na cabeça com golpes de objeto semelhante a uma barra de ferro na cabeça e facada na região das costas. O jovem de 26 anos foi socorrido pelo Samu, levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), e, posteriormente, internado na UTI. O caso foi registrado no plantão policial e é investigado pela Polícia Civil.