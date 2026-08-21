Um homem de 26 anos chegou a ser detido, mas depois liberado, devido a dois furtos em sequência contra o mesmo supermercado, nesta quinta-feira (20), no Parque da Colina, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). Da primeira vez, ele até conseguiu concretizar a subtração, mas se sentiu confiante para retornar e furtar mais produtos, quando acabou abordado. Além de potes de creme de avelã da marca mais cara, a Nutella, ele também subtraiu chocolates e chinelos e, na delegacia, alegou que os doces eram para a sobrinha, que tinha vontade de consumi-los.

Segundo consta do boletim de ocorrência, neste mesmo dia, por volta das 14h, ele conseguiu sair do supermercado com três potes de creme de avelã Nutella e mais três barras de chocolate Milka, ambas marcas de alto valor de mercado. Por volta das 19h, ele retornou, mas a equipe de videomonitoramento já havia identificado suas características no furto anterior e passou a acompanhá-lo no estabelecimento. Foi então que ele pegou mais um pote de Nutella e outro de creme de avelã, desta vez da marca DivinoNut. Antes de sair, apoderou-se também de mais duas barras de chocolate Lacta e um par de chinelos Havaianas. Ao deixar a loja, ele foi detido por funcionários em via pública e a Polícia Militar foi acionada.

Ainda de acordo com o histórico policial, na delegacia, durante depoimento, o homem disse que está desempregado e que foi ao local para furtar porque a sobrinha estava com vontade e pedia tais produtos para ele. Diante disso, ele foi liberado e responderá pelo furto em liberdade.