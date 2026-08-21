Começou a vigorar nesta quinta-feira (20) a nova tarifa do transporte coletivo de Bauru. O reajuste foi de R$ 0,50. Quem utiliza o transporte coletivo pagará R$ 6,25, tanto em dinheiro quanto no cartão. Estudantes com cartão têm desconto de 50%, conforme a legislação municipal. A integração continua sem custo, e idosos de 60 a 64 anos cadastrados, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência também têm isenção tarifária. O decreto com a nova tarifa foi publicado pela Prefeitura de Bauru no Diário Oficial de 21 de julho.

SUBSÍDIOS

De acordo com a Prefeitura, esse valor só foi possível após a ampliação do subsídio destinado ao transporte coletivo urbano, reforçando o investimento municipal no custeio do sistema e reduzindo o impacto da atualização tarifária anual para os usuários. Pelos cálculos técnicos do sistema, a tarifa seria de R$ 7,50. Para reduzir esse impacto aos passageiros, a Prefeitura ampliou o subsídio destinado ao transporte coletivo, que passou de R$ 0,75 para R$ 1,25 por passageiro, totalizando um investimento municipal de quase R$ 20 milhões desde o início da atual gestão. A revisão do valor da tarifa segue os critérios técnicos previstos no contrato do transporte coletivo, considerando a variação dos custos necessários para a operação do serviço, como combustível, mão de obra, manutenção, peças, insumos e renovação da frota.