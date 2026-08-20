O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinou nesta quinta-feira (20) a suspensão da concorrência pública (Parceria Público Privada - PPP) aberta pela Prefeitura de Bauru para a concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo). O contrato é estimado em R$ 5,259 bilhões e tem prazo e modelo de concessão previstos no edital municipal. A decisão foi tomada pelo conselheiro Wagner de Campos Rosário, em representação apresentada por Ricardo Crepaldi, que questionou diversos pontos do Edital da Concorrência Pública. A sessão pública da licitação estava marcada para 1º de setembro.

Ao conceder a liminar, o relator determinou que a Prefeitura de Bauru suspenda o andamento do certame e se abstenha de praticar quaisquer atos relacionados à licitação até nova deliberação do Tribunal de Contas. O município terá prazo de 10 dias para apresentar informações, documentos e justificativas sobre os pontos questionados. Na análise preliminar, o conselheiro considerou que algumas exigências previstas no edital podem comprometer a competitividade da disputa.

Um dos principais pontos diz respeito à exigência de que, no caso de participação em consórcio, todas as empresas integrantes comprovem individualmente as capacidades técnicas exigidas. Para o relator, essa regra pode esvaziar a própria finalidade dos consórcios, especialmente diante da complexidade e do valor do contrato.