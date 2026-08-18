Agudos - Um menino de dois anos morreu, no início da tarde desta terça-feira (18), após ser atacado pelo pit bull da família no quintal de sua casa, no bairro Santa Cândida, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Ele chegou a ser levado pelo pai até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiu aos graves ferimentos. A Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar o crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).
De acordo com o registro policial, o pai da criança, de 22 anos, contou à Polícia Militar (PM) que o filho estava brincando no quintal da residência quando foi atacado pelo pit bull da família, que estava solto, com mordidas na região do pescoço. Ao ouvir os gritos do menino, o homem contou que saiu correndo e chutou o cachorro para que ele soltasse seu filho e interrompesse o ataque.
Na sequência, o pai levou o menino até a UPA, onde a equipe de plantão iniciou procedimentos para tentar reanimá-lo, mas sem sucesso. Apesar dos esforços, a criança não resistiu. Segundo o registro policial, o cão tem cinco anos e estava com a família há cerca de um ano e dois meses. O corpo do garoto foi encaminhado ao IML para o exame necroscópico e o caso segue sob investigação.