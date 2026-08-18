A situação financeira da Servimed Comercial Ltda, empresa de Bauru que atua no setor de distribuição de produtos farmacêuticos, desmente informações veiculadas em páginas de redes sociais sobre virtual falência e exige retratação dos responsáveis. A Servimed não teve a falência decretada. A empresa continua formalmente em recuperação judicial, no processo nº 1019112-35.2024.8.26.0506. A própria administradora judicial, Cabezón Administração Judicial, mantém o caso classificado como “Em Andamento – Recuperação Judicial”.
O processo foi iniciado em abril de 2024, quando a Servimed recorreu à recuperação judicial diante de uma grave crise financeira. O pedido foi deferido pela Justiça em 18 de abril daquele ano. A empresa, fundada em 1973, tem sede na avenida Nações Unidas, no Jardim Contorno, em Bauru. Depois de meses de negociações e manifestações de credores, o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa foi submetido aos credores e posteriormente homologado pela Justiça.
Em 30 de julho de 2025, a juíza responsável pelo caso homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial à Servimed. A decisão determinou que o cumprimento das obrigações observasse os artigos da lei que regulamenta a recuperação judicial e a falência. A aprovação do plano, porém, não encerrou as disputas envolvendo a empresa. O processo continuou recebendo manifestações de credores, pedidos de habilitação, recursos e outras medidas judiciais.
A recuperação judicial da Servimed envolve uma extensa relação de credores, incluindo empresas do setor farmacêutico, instituições financeiras e outros fornecedores. Durante a tramitação do processo, diversas empresas apresentaram objeções ao plano originalmente proposto. Entre elas estão grandes grupos da indústria farmacêutica e bancos, como Bayer, Eurofarma, Genomma, Hypera, Santander, Bradesco, Safra, Banco ABC Brasil e Bocom BBM.
A quantidade e o perfil dos credores ajudam a dimensionar a complexidade da recuperação. O caso não envolve apenas uma negociação entre a empresa e alguns fornecedores, mas uma ampla reestruturação de obrigações financeiras.
A Servimed é uma empresa tradicional da cidade, com mais de 50 anos de atuação no mercado de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos. Por enquanto, portanto, o cenário é de recuperação judicial em andamento — e não de falência decretada. O processo, contudo, permanece complexo e exige novos desdobramentos antes que seja possível afirmar qual será o destino definitivo da companhia.
Nota da Servimed
"A Servimed vem a público esclarecer que tomou conhecimento, com grande surpresa e estranheza, da divulgação de notícia falsa nas páginas de mídias locais @baurusemlimites e @diariobauru sobre suposta falência da empresa. Importante rememorar que a Servimed está em processo de Recuperação Judicial desde abril/2024 e vem atuando juridicamente para buscar implementar o seu plano de reestruturação, que já havia sido aprovado pelos credores em assembleia, e vem trabalhando com seriedade e foco no intuito de se recuperar perante ao mercado e seus credores.
O processo de recuperação judicial em tramitação é público, não havendo nos autos qualquer pedido ou, tampouco, decisão judicial que remeta à suposta falência da empresa. Destacamos ainda que em momento algum, seja antes ou após a publicação de tal notícia, a Servimed foi procurada pelos canais de notícias questionando sobre a veracidade das informações postadas. Novamente, reforçamos que não há qualquer pedido de falência em andamento por parte da empresa, de forma que a informação irresponsavelmente divulgada é totalmente inverídica.
Tendo em vista todo o impacto negativo de tal divulgação, sem qualquer checagem ou confirmação de veracidade junto à empresa, a Servimed exige que os portais que divulgaram a notícia falsa a retirem imediatamente e façam, ainda,retratação pública em seus canais, sob pena da adoção de todas as medidas jurídicas cabíveis, incluindo na esfera penal."