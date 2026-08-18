A situação financeira da Servimed Comercial Ltda, empresa de Bauru que atua no setor de distribuição de produtos farmacêuticos, desmente informações veiculadas em páginas de redes sociais sobre virtual falência e exige retratação dos responsáveis. A Servimed não teve a falência decretada. A empresa continua formalmente em recuperação judicial, no processo nº 1019112-35.2024.8.26.0506. A própria administradora judicial, Cabezón Administração Judicial, mantém o caso classificado como “Em Andamento – Recuperação Judicial”.

O processo foi iniciado em abril de 2024, quando a Servimed recorreu à recuperação judicial diante de uma grave crise financeira. O pedido foi deferido pela Justiça em 18 de abril daquele ano. A empresa, fundada em 1973, tem sede na avenida Nações Unidas, no Jardim Contorno, em Bauru. Depois de meses de negociações e manifestações de credores, o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa foi submetido aos credores e posteriormente homologado pela Justiça.

Em 30 de julho de 2025, a juíza responsável pelo caso homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial à Servimed. A decisão determinou que o cumprimento das obrigações observasse os artigos da lei que regulamenta a recuperação judicial e a falência. A aprovação do plano, porém, não encerrou as disputas envolvendo a empresa. O processo continuou recebendo manifestações de credores, pedidos de habilitação, recursos e outras medidas judiciais.