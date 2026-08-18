Morreu na noite desta segunda-feira (17) a empresária, advogada e também professora Vera Peixoto de Mello Alvarez, aos 83 anos, em Bauru. Ela dedicou a vida inteira à família, mas também atuou em causas sociais, destacaram os sobrinhos Ju Alvarez, Rodrigo Alvarez e Nael Alvarez, que eram muito próximos. Vera deixa viúvo o conhecido empresário bauruense Ino Alvarez, de 93 anos, além dos filhos Paulo Renato, Luis Fernando e Carmem Lúcia, e também noras, genro, sobrinhos e netos.

Vera Peixoto de Mello Alvarez nasceu em Araçatuba, em 1942, mas escolheu Bauru para viver e constituir família. Seu corpo é velado no Centro Velatório Terra Branca, no Centro de Bauru, e o sepultamento será às 16h desta terça-feira (18) Cemitério da Saudade.

O Bauru Tênis Clube publicou nota de pesar sobre o falecimento de Vera, informando que ela e a família foram sempre muito atuantes no BTC, com três gerações da família de betecistas. O casal Ino e Vera, inclusive, adquiriu o prédio do “Transatlântico”, onde foi a sede central do BTC por mais de meio século, no Centro.