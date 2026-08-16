Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (15) após ser encontrado com um revólver durante uma ocorrência de ameaça, na Vila São Paulo, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada pelo Copom, após denúncia de que um homem estaria dentro de uma casa ameaçando um morador e portando uma arma de fogo.

Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com moradores das proximidades, que relataram ter ouvido uma discussão. Na sequência, os agentes viram dois homens saindo pelo corredor do imóvel. Durante a abordagem, os policiais perceberam um volume na cintura de um deles. Conforme o registro, ele foi orientado a levantar a camiseta, momento em que os agentes visualizaram o revólver. Ainda segundo o BO, ele retirou a arma da cintura e a colocou no chão, atendendo à determinação policial. O armamento foi apreendido e identificado como um revólver Taurus, calibre de uso permitido, que estava em posse do suspeito.

A ocorrência teria sido motivada por um desentendimento envolvendo movimentações em uma conta bancária do rapaz armado. De acordo com o relato policial, um outro jovem, morador da casa, teria tido acesso à conta. A vítima confirmou ter sido ameaçada e relatou que o suspeito teria dito que retornaria ao local armado. Durante o interrogatório, o agressor afirmou que estava revoltado com o que considerava uma movimentação indevida em sua conta e negou ter intenção de matar a vítima. O suspeito também teria informado aos policiais que comprou o revólver de um terceiro por aproximadamente R$ 4 mil, mas não revelou de quem adquiriu a arma.