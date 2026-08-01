Em 5 de setembro de 1956 o Brasil mudou para sempre. Nesse dia o país entrava em uma nova fase de desenvolvimento industrial com o lançamento do primeiro carro nacional, a Romi-Isetta. Exatamente 70 anos depois, em 5 de setembro de 2026, essa data histórica será amplamente celebrada no Encontro Nacional de Romi-Isettas, que acontecerá na sede da Fundação Romi, em Santa Barbara d'Oeste (SP), cidade onde o modelo era fabricado.

O evento contará com exposição de documentos de época, desenhos técnicos e fotos históricas abordando a heroica trajetória do veículo. A programação contará ainda com carreata de Romi-Isettas pelas ruas da cidade, gincana para proprietários, loja de souvenirs e distribuição de miniaturas de Romi-Isetta produzidas na hora em uma máquina Sopradora Romi. Também haverá praça de alimentação com food trucks, espaço para crianças e apresentações musicais.

A entrada será gratuita e os colecionadores interessados em expor suas Romi-Isettas no Encontro Nacional podem cadastrar seus veículos por meio do link https://mkt.fundacaoromi.org.br/romi-isetta-70-anos.