Em 5 de setembro de 1956 o Brasil mudou para sempre. Nesse dia o país entrava em uma nova fase de desenvolvimento industrial com o lançamento do primeiro carro nacional, a Romi-Isetta. Exatamente 70 anos depois, em 5 de setembro de 2026, essa data histórica será amplamente celebrada no Encontro Nacional de Romi-Isettas, que acontecerá na sede da Fundação Romi, em Santa Barbara d'Oeste (SP), cidade onde o modelo era fabricado.
O evento contará com exposição de documentos de época, desenhos técnicos e fotos históricas abordando a heroica trajetória do veículo. A programação contará ainda com carreata de Romi-Isettas pelas ruas da cidade, gincana para proprietários, loja de souvenirs e distribuição de miniaturas de Romi-Isetta produzidas na hora em uma máquina Sopradora Romi. Também haverá praça de alimentação com food trucks, espaço para crianças e apresentações musicais.
A entrada será gratuita e os colecionadores interessados em expor suas Romi-Isettas no Encontro Nacional podem cadastrar seus veículos por meio do link https://mkt.fundacaoromi.org.br/romi-isetta-70-anos.
A CHEGADA
A chegada do primeiro carro nacional foi marcada por um inesquecível desfile das primeiras 16 unidades fabricadas pelas principais ruas e avenidas de São Paulo. Saindo da R. Marquês de Itu, no Centro, onde ficava a primeira concessionária, o comboio passou sendo aplaudido pelo público ao longo do Largo do Arouche, Praça da República, Av. São Luís e Av. Brigadeiro Luís Antônio, até o Palácio Episcopal, na região da Bela Vista, onde o cardeal D. Carlos Carmelo Motta abençoou os Romi-Isettas.
Roubando a cena por onde passava, a carreata seguiu pela Av. Paulista, Av. Angélica, Praça Marechal Deodoro, Av. São João e Av. Rio Branco até os Campos Elíseos, onde ficava a sede do governo paulista. Lá o então governador Jânio Quadros conheceu de perto a Romi-Isetta e, entusiasmado, declarou: "Honra a nossa indústria, honra São Paulo e honra os brasileiros um carro como esse".
De lá a caravana tomou o rumo do Largo do Paissandu, passando pelo Viaduto do Chá e Praça Ramos de Azevedo até o retorno à loja na R. Marquês de Itu, onde a seguir foi formalizada a primeira venda: uma unidade nas cores vermelho e creme, chassi 56001, adquirida pela S.A. Industrial de Óleos Nordeste, de Porto Alegre, RS.
SERVIÇO
Encontro Nacional de Romi-Isettas
Data: 5 de setembro de 2026, sábado
Local: Fundação Romi - Av. João Ometto, 118, Jardim Panambi, Santa Bárbara d'Oeste, SP
Horário: 9h às 15h
Entrada: Gratuita
Site: www.fundacaoromi.org.br
Instagram: @fundacaoromi