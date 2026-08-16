Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na madrugada deste domingo (16), na rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), conhecida com Bauru-Iacanga, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada por volta das 2h09, na altura do km 376, na zona rural do município. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima conduzia uma motocicleta Honda CB 500F quando, por circunstâncias ainda apuradas, teria perdido o controle do veículo. A moto saiu da pista, bateu contra um barranco e caiu em uma ribanceira.

Quando os policiais chegaram ao local, o motociclista já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base (HB) de Bauru. Equipes de socorro também estavam na área do acidente. De acordo com a equipe policial, uma avaliação inicial não apontou irregularidades aparentes na motocicleta. O veículo ficou sob responsabilidade de familiares da vítima. A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os exames no local do acidente

Após o atendimento no local, os policiais foram até o Hospital de Base de Bauru. Segundo a médica responsável pelo atendimento, o jovem está entubado, em estado grave. Até o encerramento do registro policial, não havia novas informações sobre sua condição clínica.