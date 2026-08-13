Uma operação da Polícia Federal (PF) investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos. Segundo a PF, o grupo empresarial investigado usa contas no exterior para ocultar recursos vindos de bets. Wilians é conhecido em Bauru, onde estudou Direito e começou sua carreira como advogado.

Em nota atribuída ao advogado Santiago Schunck, o escritório de Nelson Wilians afirmou que a relação com a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. Segundo o comunicado, a atuação do escritório em favor dos clientes não se confunde com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. "O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. Há que se tomar cuidado para não criminalizar a advocacia", afirma o advogado. Até a publicação desta reportagem, a Folha não tinha conseguido entrar em contato com a PixBet.

Batizada de Operação Arena, a ação da polícia executou 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, na Paraíba e no Paraná. O sigilo telemático e bancário de envolvidos foi quebrado e R$ 1,1 bilhão foi sequestrado, informou a PF. Segundo a Receita Federal, recursos de apostadores foram utilizados pela Pixbet na operação de lavagem e evasão de divisas.