13 de agosto de 2026
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VÍTIMA DESESPERADA

Moto com 46 prestações a quitar é furtada em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dona do veículo subtraído, uma XRE cinza, pede ajuda dos internautas para localizá-lo
Dona do veículo subtraído, uma XRE cinza, pede ajuda dos internautas para localizá-lo

Imagina você ter seu veículo furtado, tendo pago apenas duas parcelas de um total de 48 do financiamento? É isso o que vem tirando o sono de Michele Pereira da Silva, de 46 anos, em Bauru. Ela teve sua moto Honda XRE 190 novinha, modelo 2026, subtraída por criminosos na quadra 2 da rua Lindolfo Silva Sobrinho, no Jardim Samburá. Ela procurou o JCNET para pedir ajuda e acrescentou que está desesperada, recorrendo ao auxílio de internautas para localizar o veículo. A placa é UOG3C24.

Segundo Michele, ela parou o veículo em frente a um condomínio, por volta das 13h, porque a regra do local é de não permitir visitantes estacionarem no interior do residencial. Quando retornou à via pública, deparou-se com a ausência da moto. Quem encontrar a XRE pelas ruas da cidade deve telefonar, ainda que anonimamente, para o telefone 190 da Polícia Militar ou para o Disque-Denúncia (181 e 197) da Polícia Civil.

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