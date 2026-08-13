13 de agosto de 2026
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RESGATE FILMADO

Bombeiros resgatam homem que caiu no Rio Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Trabalho exigiu cautela e perícia devido a vítima ter sofrido fratura exposta
Trabalho exigiu cautela e perícia devido a vítima ter sofrido fratura exposta

O Corpo de Bombeiros resgatou um pedestre que caiu no Rio Bauru na manhã desta quinta-feira (13), no quarteirão 13 da avenida Nuno de Assis, na região central da cidade. O operação exigiu a perícia da corporação, que contou com a Polícia Militar para fechar uma das faixas da via, no sentido Santa Luzia-Nações. Segundo o Alexandre Prandini, tenente dos bombeiros, o munícipe estava próximo da margem, se desequilibrou e caiu.

Ainda segundo a corporação, a queda foi de uma altura de 6 metros, resultando na fratura na perna esquerda da vítima, cuja identidade não foi divulgada. O resgate atraiu diversas pessoas para acompanhar o trabalho com uso de cabos e guincho da viatura. O homem estava consciente e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central.

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Pedestre se desequilibrou e caiu (foto: Bruno Freitas)
Pedestre se desequilibrou e caiu (foto: Bruno Freitas)

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