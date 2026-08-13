A literatura e o teatro se encontram nesta sexta-feira (14), às 19h, para o lançamento oficial do livro "Cárcere", na livraria Jalovi Altos, na rua Antônio Alves, 22-75. Assinada por Maria Belancieri, Vilma Rodrigues e Vagner Clemente, a obra é inspirada na montagem teatral homônima e propõe um aprofundamento nas discussões sobre saúde mental, opressão de gênero e violência simbólica enfrentadas pelas mulheres brasileiras.

Mais do que o texto dramatúrgico da peça, o volume traz ao leitor os bastidores do processo criativo, reflexões poéticas, a recepção do público e a articulação entre artistas, psicólogas e ativistas que fundamentaram o projeto. Protagonizado por duas mulheres negras, "Cárcere" adota o formato de um "monólogo a duas vozes". A narrativa busca expor a realidade de mulheres que, mesmo sob fachadas de estabilidade financeira, status e estrutura familiar aparente, vivenciam ciclos invisíveis de controle, solidão e perda de identidade.

A idealização do projeto é de Vilma Rodrigues, jornalista e atriz negra. A direção da obra cênica e coautoria do livro são assinadas por Vagner Clemente, diretor teatral e de Maria de Fátima Belancieri, doutora em Psicologia, professora e atriz. O exemplar físico pode ser adquirido diretamente no local durante a noite de autógrafos ou por meio do link https://loja.editoracrv.com.br/produtos/40147/?srsltid=AfmBOoo2uHqNbJ5obkx7VSNvyBm6PQINaYUvyX75kVc872sGUbFbOfhk