Um homem de 76 anos foi encontrado morto, no início da tarde desta quarta-feira (12), no quintal de sua residência, na região do Jardim Bela Vista, em Bauru. A ocorrência foi registrada no plantão policial como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), populares avistaram o idoso caído no quintal, por volta das 12h20, e acionaram a Polícia Militar (PM). Conforme o BO, ele apresentava sangramento e foi necessário arrombar o portão para o acesso da equipe à casa.

O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para a realização de exame necroscópico visando ao esclarecimento das causas da morte.