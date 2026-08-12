Equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) prendeu, nesta quarta-feira (12), no Terminal Rodoviário de Bauru, um ex-agente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná, de 62 anos, condenado à nove anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de corrupção passiva, por receber dinheiro para aprovar candidatos no curso teórico para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os cabos Osmar e Magri em patrulhamento pela região central da cidade com o objetivo de coibir furtos e roubos receberam um alerta do Sistema Muralha sobre a presença de um homem em situação de procurado pela Justiça no Terminal Rodoviário. Eles foram imediatamente até o local e conseguiram abordar o suspeito.

De acordo com a polícia, ele tinha a intenção de embarcar para o Rio de Janeiro. Após a constatação de que o homem era ex-agente do Detran e tinha mandado de prisão em aberto em razão de uma condenação por corrupção passiva no Estado do Paraná, ele foi conduzido ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.