O Bauru Basket inicia nesta quinta-feira (13) uma sequência de dois jogos longe do ginásio Panela de Pressão. Às 19h30, o Dragão entra em quadra no ginásio Geodésico para enfrentar o Basket Osasco, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo no YouTube da FPB.
A equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú chega ao confronto embalada pela primeira vitória na temporada, conquistada no último sábado (8), por 74 x 63, diante do Pinheiros. Com o resultado, os bauruenses se recuperaram do revés para o Sesi Franca na estreia e agora têm uma campanha de 50% de aproveitamento. Do outro lado, o time da região metropolitana ainda busca seu primeiro triunfo após dois revezes no torneio estadual.
"É uma equipe jovem, mas que tem seus valores. Jogando dentro de casa, com certeza vai lutar, brigar e tentar nos tirar do nosso ponto de equilíbrio para buscar o resultado. Precisamos estar preparados para isso e continuar dando passos à frente na nossa preparação", afirmou o técnico do Bauru Basket.
Mais do que analisar a campanha neste começo de competição, o treinador destaca o desenvolvimento apresentado pelo elenco a cada compromisso. "No primeiro jogo, em Franca, identificamos alguns erros e conseguimos corrigi-los para enfrentar o Pinheiros, uma equipe forte, muito bem treinada e com jovens que já vinham em ritmo de LDB. Conseguimos passar por essa dificuldade, mostrando evolução. Agora precisamos dar mais um passo. A cada semana, treino e jogo, vamos buscar nossa melhor forma física, técnica e tática", avaliou Jaú.
Desfalque e novidade
A comissão técnica do Dragão segue sem contar com Wesley Mogi. O ala sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo depois de uma aterrissagem durante a partida contra o Sesi Franca. Após a realização de exames, o departamento médico optou pelo tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. O atleta será reavaliado semanalmente para entender sua evolução e determinar a previsão de seu retorno às quadras.
Por outro lado, Corderro Bennett será novidade na delegação. O ala-armador norte-americano chegou à Cidade Sem Limites nesta terça-feira (11), já iniciou os trabalhos com o grupo e viajará para os dois compromissos fora de casa. A presença do novo camisa 3 entre os relacionados, no entanto, será definida apenas horas antes da partida.
Vale lembrar que o regulamento do Campeonato Paulista permite a inscrição de três estrangeiros por jogo, sendo que o Bauru conta com quatro no elenco — Anthony Harris, Fermín Thygesen e Franco Vieta completam a lista. Dessa forma, Paulo Jaú irá analisar o contexto de cada embate e realizar um revezamento entre os jogadores ao longo do estadual.
Sequência
Após o duelo em Osasco, o time bauruense seguirá direto para Mogi das Cruzes. No sábado (15), às 18h, será a vez de enfrentar a equipe do Alto Tietê no ginásio Professor Hugo Ramos, encerrando a rodada dupla como visitante. Já o reencontro com a torcida será apenas na próxima quarta-feira (19), às 19h30, contra o São José.