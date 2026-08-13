O Bauru Basket inicia nesta quinta-feira (13) uma sequência de dois jogos longe do ginásio Panela de Pressão. Às 19h30, o Dragão entra em quadra no ginásio Geodésico para enfrentar o Basket Osasco, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo no YouTube da FPB.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú chega ao confronto embalada pela primeira vitória na temporada, conquistada no último sábado (8), por 74 x 63, diante do Pinheiros. Com o resultado, os bauruenses se recuperaram do revés para o Sesi Franca na estreia e agora têm uma campanha de 50% de aproveitamento. Do outro lado, o time da região metropolitana ainda busca seu primeiro triunfo após dois revezes no torneio estadual.

"É uma equipe jovem, mas que tem seus valores. Jogando dentro de casa, com certeza vai lutar, brigar e tentar nos tirar do nosso ponto de equilíbrio para buscar o resultado. Precisamos estar preparados para isso e continuar dando passos à frente na nossa preparação", afirmou o técnico do Bauru Basket.