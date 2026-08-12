Reginópolis - O Ministério Público (MP) deu prazo de 30 dias à Prefeitura de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) para que sejam anuladas e revogadas as portarias de nomeação e designação de sete ocupantes de cargos em comissão e de dez ocupantes de funções de confiança que são alvo de questionamentos judiciais. A recomendação administrativa foi assinada pelo promotor de Justiça de Pirajuí Paulo Henrique Spilari Goes em 24 de julho, e publicada no Diário Oficial do Município de Reginópolis na edição desta terça-feira (11).

O documento aponta que o Tribunal de Justiça (TJ) já havia declarado inconstitucionais diversos cargos em comissão e funções de confiança existentes no município por entender que eles apresentavam atribuições de natureza técnica, operacional ou burocrática, incompatíveis com esse tipo de vínculo.

Segundo o MP, mesmo após decisão judicial, o Executivo editou a Lei Complementar n.º 026, de 1 de dezembro de 2025, criando novamente cargos que, na avaliação do órgão, apresentariam problemas semelhantes, com alterações nas nomenclaturas, mas mantendo atribuições que não se enquadrariam nas funções de assessoramento, chefia ou direção.