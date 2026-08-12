Itatinga - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 55 anos suspeito de planejar e participar do sequestro do próprio irmão, que foi retirado de sua residência durante a madrugada, em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, e levado contra a vontade para uma clínica de reabilitação de dependentes químicos localizada em Sorocaba. As diligências tiveram início pela manhã, após familiares procurarem a delegacia de Itatinga e relatarem que a vítima havia sido retirada violentamente de casa, durante a madrugada, por pessoas desconhecidas que invadiram e arrombaram a porta de sua residência.

A ocorrência mobilizou policiais civis, incluindo a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da unidade, que participou das diligências que resultaram na localização da vítima em uma clínica de reabilitação no município de Sorocaba. A vítima foi localizada no período da manhã e entregue em segurança aos seus familiares. Após o resgate, ela relatou à Polícia Civil que estava em sua casa e, por volta de 1h, foi despertada por fortes batidas no portão e pelos latidos do cachorro.

Ao verificar o que ocorria, percebeu a presença de várias pessoas em frente ao imóvel. De acordo com o depoimento, três homens teriam aberto o portão e entrado no quintal sem autorização. Eles afirmaram que haviam sido enviados pelo irmão da vítima e insistiram para que ela deixasse a residência. Diante da recusa, os indivíduos teriam chutado a porta principal até conseguir arrombá-la e entrar na casa.