Itatinga - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 55 anos suspeito de planejar e participar do sequestro do próprio irmão, que foi retirado de sua residência durante a madrugada, em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, e levado contra a vontade para uma clínica de reabilitação de dependentes químicos localizada em Sorocaba. As diligências tiveram início pela manhã, após familiares procurarem a delegacia de Itatinga e relatarem que a vítima havia sido retirada violentamente de casa, durante a madrugada, por pessoas desconhecidas que invadiram e arrombaram a porta de sua residência.
A ocorrência mobilizou policiais civis, incluindo a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da unidade, que participou das diligências que resultaram na localização da vítima em uma clínica de reabilitação no município de Sorocaba. A vítima foi localizada no período da manhã e entregue em segurança aos seus familiares. Após o resgate, ela relatou à Polícia Civil que estava em sua casa e, por volta de 1h, foi despertada por fortes batidas no portão e pelos latidos do cachorro.
Ao verificar o que ocorria, percebeu a presença de várias pessoas em frente ao imóvel. De acordo com o depoimento, três homens teriam aberto o portão e entrado no quintal sem autorização. Eles afirmaram que haviam sido enviados pelo irmão da vítima e insistiram para que ela deixasse a residência. Diante da recusa, os indivíduos teriam chutado a porta principal até conseguir arrombá-la e entrar na casa.
Temendo ser agredida, a vítima relatou ter pegado uma faca doméstica para se proteger. Após algum tempo de diálogo com os invasores, acabou acompanhando o grupo depois de ser informada de que seria levada para realizar exames médicos e retornaria posteriormente para casa. Ainda conforme o relato, a vítima foi colocada em um veículo de cor prata e transportada até Sorocaba. Durante o trajeto, afirmou ter permanecido em constante estado de temor. Ela conseguiu enviar mensagens e áudios para familiares, informando que estava sendo levada contra a vontade e indicando sua localização.
O destino era uma clínica de reabilitação. O coordenador da instituição confirmou à Polícia Civil que a vítima chegou por volta das 3h e foi acolhida inicialmente, permanecendo em um quarto até o período da manhã, quando foi localizada pela equipe do SIG e entregue aos familiares, sem resistência. Durante as investigações preliminares, a Polícia Civil apurou que o irmão da vítima teria realizado contatos prévios para viabilizar a internação, arcando, inclusive, com os pagamentos pela contenção e transporte, além do pagamento da primeira parcela da mensalidade da internação.
Os elementos reunidos até o momento indicam que a retirada da vítima da residência teria ocorrido em decorrência de providências adotadas para sua internação. Os homens que teriam invadido a residência e realizado o transporte ainda não foram formalmente identificados. As diligências continuam para esclarecer a participação de cada envolvido, identificar os demais suspeitos e determinar toda a dinâmica do crime.
O suspeito foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de sequestro e cárcere privado e violação de domicílio, conforme o enquadramento registrado pela autoridade policial. Ele foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva do investigado. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.