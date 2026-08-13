A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, encerra as inscrições para cinco concursos públicos nesta quinta-feira (13), às 16h. Os concursos são para os cargos de merendeira (edital 12/2026), médico emergencista (edital 13/2026), médico psiquiatra (edital 14/2026), professor substituto de educação básica – fundamental – 6º ao 9º ano – arte (edital 15/2026) e médico ginecologista/obstetra (edital 16/2026), conforme informações a seguir.

Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições serão recebidas até às 16h desta quinta-feira, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 7 de julho de 2026, dos concursos para merendeira, médico emergencista, médico psiquiatra e professor substituto de educação básica – fundamental – 6º ao 9º ano – arte, e no Diário Oficial do dia 9 de julho de 2026, do concurso para médico ginecologista/obstetra, ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.

Merendeira