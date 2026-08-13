A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, encerra as inscrições para cinco concursos públicos nesta quinta-feira (13), às 16h. Os concursos são para os cargos de merendeira (edital 12/2026), médico emergencista (edital 13/2026), médico psiquiatra (edital 14/2026), professor substituto de educação básica – fundamental – 6º ao 9º ano – arte (edital 15/2026) e médico ginecologista/obstetra (edital 16/2026), conforme informações a seguir.
Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições serão recebidas até às 16h desta quinta-feira, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 7 de julho de 2026, dos concursos para merendeira, médico emergencista, médico psiquiatra e professor substituto de educação básica – fundamental – 6º ao 9º ano – arte, e no Diário Oficial do dia 9 de julho de 2026, do concurso para médico ginecologista/obstetra, ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.
Merendeira
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Fundamental
Vencimentos: R$ 1.452,30
Carga Horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 30,00
Médico Emergencista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em uma das seguintes especialidades, obtido por meio de Residência Médica ou Título de especialista: Medicina de Emergência ou Terapia Intensiva ou Anestesiologia ou Cardiologia
Vencimentos: R$ 6.105,89 + Valores Referentes à Jornada Especial de Trabalho
Carga Horária: 24 horas semanais ou 36 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Médico Psiquiatra
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência Médica em Psiquiatria e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Psiquiatria ou Título de Especialista em Psiquiatria e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Psiquiatria
Vencimentos: R$6.105,89
Carga Horária: 15 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental – 6º ao 9º ano – Arte
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística ou Licenciatura em Educação Artística com habilitação em qualquer das linguagens: artes visuais, artes plásticas, música, teatro, artes cênicas e dança ou Licenciatura em Arte em qualquer das linguagens: artes visuais, artes plásticas, música, teatro, artes cênicas e dança
Vencimentos: R$ 3.960,64
Carga Horária: 30 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 45,00
Médico Ginecologista/Obstetra
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Ginecologia e Obstetrícia
Vencimentos: R$ 6.105,89
Carga Horária: 15 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00