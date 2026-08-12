O mercado imobiliário de Bauru reúne nesta quinta-feira (13) profissionais para discutir tecnologias que começam a transformar as negociações de imóveis e os impactos da Reforma Tributária sobre o setor. Promovido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECI-SP), o Summit – Encontro Técnico 2026 será realizado das 8h às 17h, na sede da OAB – 21ª Subseção Bauru.

A programação terá palestras sobre tokenização de imóveis, contratos em blockchain e os efeitos da tributação no mercado imobiliário. A proposta é aproximar os corretores das novas ferramentas e, ao mesmo tempo, ampliar o conhecimento sobre mudanças que podem afetar diretamente as transações imobiliárias. De acordo com o delegado regional do CRECISP em Bauru, Daniel Andrade, o encontro representa uma oportunidade de capacitação para os profissionais que atuam diretamente com o público. “O objetivo é trazer uma estrutura de capacitação para que cada corretor tenha condição de melhor atender a população”, afirma Andrade.

A Regional de Bauru reúne 5.294 corretores, 838 imobiliárias, 21 estagiários e 117 integrantes de comissões, segundo dados apresentados por Andrade durante entrevista. Somente no município de Bauru, são 1.864 corretores e 311 imobiliárias. O delegado destaca que grande parte desses profissionais trabalha de forma autônoma, sem necessariamente estar vinculada a grandes imobiliárias. Por isso, segundo ele, eventos de atualização profissional ganham importância diante das mudanças tecnológicas e regulatórias. “Grande parte são profissionais liberais, corretores que estão na rua, atendendo clientes. Quando o CRECISP traz essa estrutura, cria uma oportunidade de capacitação para que eles possam atender melhor a população”, explica.