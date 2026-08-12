O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo concedeu, nesta terça-feira (11), liminar para suspender a regra que permitia à Câmara Municipal de Bauru convocar suplentes de vereadores em caso de licença do titular por período inferior a 120 dias. Pela decisão, a convocação deverá observar o prazo constitucional de no mínimo quatro meses para que o suplente seja chamado a assumir o mandato. A liminar foi concedida pelo relator, o desembargador Renato Rangel Desinano.

A medida atende a pedido do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, feita em processo que está tramitando no TJ, que questionou a expressão “ou licença” presente no artigo 16 da Lei Orgânica do Município e no artigo 64 do Regimento Interno da Câmara. Segundo o Tribunal, as normas municipais permitiam a convocação de suplente quando o vereador titular se afastasse por licença superior a 30 dias. A legislação municipal estabelece que a licença para tratar de interesses particulares, por exemplo, pode ter prazo mínimo de 30 dias. Nesses casos, a Lei Orgânica determina que o presidente da Câmara convoque imediatamente o suplente.

O mesmo procedimento está previsto no Regimento Interno do Legislativo, que determinava a convocação imediata do suplente em caso de vaga, suspensão do exercício do mandato ou licença do vereador.