Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) abriu nesta segunda-feira (10) as inscrições para a formação de cadastro de reserva para estagiários em cursos de nível superior. Todas as etapas do processo serão conduzidas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).
As inscrições devem ser feitas somente via internet, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, até as 12h (horário de Brasília) do dia 20 de agosto.
Ao acessar o site, clique em filtre sua pesquisa, status do processo e selecione inscrições abertas. Em seguida, localize na lista o logotipo da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista - 01/2026, mês de referência, clique neste link e preencha os dados solicitados.
Vale lembrar que a prova será realizada no formato online e, no ato da inscrição, a plataforma apresenta ao candidato a sugestão de data e horário para a realização da mesma.
A Secretaria de Recursos Humanos informa que o valor de bolsa-auxílio é de R$ 2.041,38 para uma carga horária semanal de 30 horas e de R$ 1.360,92 para uma carga horária de 20 horas.
Vagas oferecidas
Carga horária semanal - 20 horas
Artes - licenciatura
Ciências Biológicas - licenciatura
Geografia - licenciatura
Letras (Inglês) - licenciatura
Letras (Português) - licenciatura
História - licenciatura
Matemática - licenciatura
Pedagogia - licenciatura
Carga horária semanal - 30 horas
Educação Física - licenciatura
Serviço
As inscrições devem ser feitas somente via internet, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, até as 12h (horário de Brasília) do dia 20 de agosto. O edital completo está disponível para consultas no Diário Oficial https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/diario/1944