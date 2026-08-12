12 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM LENÇÓIS PAULISTA

Prefeitura abre cadastro para estagiários de nível superior

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Lençóis Paulista/Divulgação
A Secretaria de Recursos Humanos informa que o valor de bolsa-auxílio é de R$ 2.041,38 para uma carga horária semanal de 30 horas e de R$ 1.360,92 para uma carga horária de 20 horas
A Secretaria de Recursos Humanos informa que o valor de bolsa-auxílio é de R$ 2.041,38 para uma carga horária semanal de 30 horas e de R$ 1.360,92 para uma carga horária de 20 horas

Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) abriu nesta segunda-feira (10) as inscrições para a formação de cadastro de reserva para estagiários em cursos de nível superior. Todas as etapas do processo serão conduzidas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As inscrições devem ser feitas somente via internet, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, até as 12h (horário de Brasília) do dia 20 de agosto.

Ao acessar o site, clique em filtre sua pesquisa, status do processo e selecione inscrições abertas. Em seguida, localize na lista o logotipo da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista - 01/2026, mês de referência, clique neste link e preencha os dados solicitados.

Vale lembrar que a prova será realizada no formato online e, no ato da inscrição, a plataforma apresenta ao candidato a sugestão de data e horário para a realização da mesma.

A Secretaria de Recursos Humanos informa que o valor de bolsa-auxílio é de R$ 2.041,38 para uma carga horária semanal de 30 horas e de R$ 1.360,92 para uma carga horária de 20 horas.

Vagas oferecidas

Carga horária semanal - 20 horas

Artes - licenciatura

Ciências Biológicas - licenciatura

Geografia - licenciatura

Letras (Inglês) - licenciatura

Letras (Português) - licenciatura

História - licenciatura

Matemática - licenciatura

Pedagogia - licenciatura

Carga horária semanal - 30 horas

Educação Física - licenciatura

Serviço

As inscrições devem ser feitas somente via internet, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, até as 12h (horário de Brasília) do dia 20 de agosto. O edital completo está disponível para consultas no Diário Oficial https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/diario/1944

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários