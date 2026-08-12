Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) abriu nesta segunda-feira (10) as inscrições para a formação de cadastro de reserva para estagiários em cursos de nível superior. Todas as etapas do processo serão conduzidas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As inscrições devem ser feitas somente via internet, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, até as 12h (horário de Brasília) do dia 20 de agosto.

Ao acessar o site, clique em filtre sua pesquisa, status do processo e selecione inscrições abertas. Em seguida, localize na lista o logotipo da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista - 01/2026, mês de referência, clique neste link e preencha os dados solicitados.