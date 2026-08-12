12 de agosto de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Homem é detido com armas usadas para caça de javalis em Avaí

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Armas e munições apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante ocorrência em chácara no Distrito de Nogueira, em Avaí
Armas e munições apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante ocorrência em chácara no Distrito de Nogueira, em Avaí

A Polícia Militar Ambiental apreendeu duas armas de fogo e 14 munições, na manhã desta quarta-feira (12), em uma chácara no Distrito de Nogueira, em Avaí (39 quilômetros a noroeste de Bauru). A equipe realizava patrulhamento pelo município quando recebeu uma denúncia sobre possível caça ilegal de animais silvestres com uso de arma de fogo. Os policiais foram até o imóvel e abordaram o morador, que apresentou uma espingarda calibre .44 e outra calibre .32, além das munições de diferentes calibres.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o homem afirmou ser proprietário dos armamentos e informou não possuir registro ou documentação. Ele também declarou que utilizava as armas para a caça de javalis. Diante da situação, a ocorrência foi enquadrada no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003, que trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. As armas e munições foram encaminhadas à autoridade policial para as providências cabíveis.

A Polícia Militar Ambiental reforça que a posse irregular de armas e a caça de animais silvestres são condutas passíveis de responsabilização. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 190.

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