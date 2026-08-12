Como uma impressão digital pode ajudar a solucionar um crime? O que existe por trás de uma investigação? E quais histórias podem ser contadas por uma antiga viatura policial? No próximo sábado, 15 de agosto, essas e outras curiosidades poderão ser descobertas na 2ª edição do “Dia com a Polícia Civil”, que será realizada no Boulevard Shopping.

A ação propõe uma experiência diferente para quem passar pelo centro de compras: conhecer equipamentos, veículos, técnicas e diferentes aspectos do trabalho da Polícia Civil por meio de exposições e atividades interativas. Entre os destaques está a exposição de carros e viaturas antigas, incluindo fusca e viatura blindada, conhecido como “Caveirão”. O público também poderá visitar a Exposição de Armamentos e o Museu de Drogas, além de acompanhar atividades do Laboratório de Papiloscopia, que apresentará o trabalho de identificação digital e algumas das técnicas utilizadas pela área.

“O ‘Dia com a Polícia Civil’ é um convite para que a população conheça a polícia por outro olhar. Ao trazer nossas equipes, viaturas, equipamentos e atividades para um espaço de convivência como o Shopping, conseguimos conversar de perto com as pessoas, esclarecer dúvidas e mostrar um pouco da realidade do nosso trabalho. É uma oportunidade de aproximar a Instituição da comunidade e, principalmente, de fortalecer esse diálogo”, destaca Ricardo Luiz de Paula Martines, Delegado de Polícia Diretor Deinter 4-Bauru - Polícia Civil.