Como uma impressão digital pode ajudar a solucionar um crime? O que existe por trás de uma investigação? E quais histórias podem ser contadas por uma antiga viatura policial? No próximo sábado, 15 de agosto, essas e outras curiosidades poderão ser descobertas na 2ª edição do “Dia com a Polícia Civil”, que será realizada no Boulevard Shopping.
A ação propõe uma experiência diferente para quem passar pelo centro de compras: conhecer equipamentos, veículos, técnicas e diferentes aspectos do trabalho da Polícia Civil por meio de exposições e atividades interativas. Entre os destaques está a exposição de carros e viaturas antigas, incluindo fusca e viatura blindada, conhecido como “Caveirão”. O público também poderá visitar a Exposição de Armamentos e o Museu de Drogas, além de acompanhar atividades do Laboratório de Papiloscopia, que apresentará o trabalho de identificação digital e algumas das técnicas utilizadas pela área.
“O ‘Dia com a Polícia Civil’ é um convite para que a população conheça a polícia por outro olhar. Ao trazer nossas equipes, viaturas, equipamentos e atividades para um espaço de convivência como o Shopping, conseguimos conversar de perto com as pessoas, esclarecer dúvidas e mostrar um pouco da realidade do nosso trabalho. É uma oportunidade de aproximar a Instituição da comunidade e, principalmente, de fortalecer esse diálogo”, destaca Ricardo Luiz de Paula Martines, Delegado de Polícia Diretor Deinter 4-Bauru - Polícia Civil.
A programação também contará com atrações para toda a família, como o espaço infantil com desenhos temáticos para pintura e o passeio com viaturas policiais, das 14h às 16h, com saída pelo piso L2, próximo à Ri Happy. No piso L1, o público poderá acompanhar o trabalho do Laboratório de Papiloscopia, das 12h às 14h e das 16h às 20h, além de visitar as exposições de armamentos, do Museu de Drogas e de carros e viaturas antigas, disponíveis das 12h às 21h.
Para o gerente de marketing do Boulevard Shopping, Matheus Lara, receber novamente a ação reforça a proposta de utilizar o espaço do centro de compras como ponto de encontro entre a comunidade e instituições que fazem parte da vida da cidade. “A 2ª edição do ‘Dia com a Polícia Civil' reforça o nosso compromisso em proporcionar experiências que unem informação, conhecimento e interação. É uma oportunidade para toda a família conhecer um pouco mais sobre o trabalho da polícia e, ao mesmo tempo, participar de uma programação diferente dentro do Shopping”, afirma.
O evento será realizado em parceria com a Polícia Civil, por intermédio do Deinter 4-Bauru e suas unidades, fortalecendo a aproximação entre a Instituição e a população. A programação é gratuita, das 12h às 22h, nos pisos L1 e L2. O acesso ao estacionamento não está incluso.
PROGRAMAÇÃO
Praça de Eventos | Piso L1
12h às 21h
- Exposição de Armamentos;
- Exposição do Museu de Drogas;
- Espaço infantil com desenhos temáticos para pintura.
12h às 14h
16h às 20h
- Laboratório de Papiloscopia - Identificação Digital e atividades educativas.
Piso L2 | Entrada próximo à Ri Happy
14h às 16h
Passeio com Viaturas Policiais e interação com o público.