Um homem, cuja identidade não foi divulgada, sofreu queimaduras de natureza considerada leve logo após o carro que ele conduzia, um Volkswagen Gol, sofrer uma pane elétrica e depois ser completamente destruído pelo fogo, no quilômetro 465 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Promissão (a 120 quilômetros de Bauru). O fato aconteceu no final da noite de terça-feira (12).

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaRondon, divulgado no site da Artesp, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. O acostamento precisou ser interditado por um breve período. O motorista recebeu atendimento médico e foi liberado.