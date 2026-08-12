12 de agosto de 2026
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NA RONDON

Carro é tomado por fogo na região e motorista sofre queimaduras

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Ele conseguiu parar o veículo no acostamento após pane elétrica
Ele conseguiu parar o veículo no acostamento após pane elétrica

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, sofreu queimaduras de natureza considerada leve logo após o carro que ele conduzia, um Volkswagen Gol, sofrer uma pane elétrica e depois ser completamente destruído pelo fogo, no quilômetro 465 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Promissão (a 120 quilômetros de Bauru). O fato aconteceu no final da noite de terça-feira (12).

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaRondon, divulgado no site da Artesp, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. O acostamento precisou ser interditado por um breve período. O motorista recebeu atendimento médico e foi liberado.

Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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