A 1ª edição das Caminhadas Unimeds Paulistas acontece no dia 30 de agosto, a partir das 8h30, na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Organizado pela Unimed Fesp, com o apoio da Unimed Centro-Oeste Paulista e realização da Unimed Bauru, o evento deve reunir cerca de 2 mil participantes em uma manhã dedicada à atividade física, ao bem-estar e à promoção da saúde. A caminhada é aberta a toda a população. Para garantir o kit exclusivo, composto por camiseta personalizada, mochila e boné, é necessário se inscrever entre os dias 17 e 23 de agosto, pelo site https://www.caminhadasunimedspaulistas.com.br/cidade/bauru . A retirada dos kits será nos dias 27 e 28 de agosto, das 9h às 15h, na sede administrativa da Unimed Bauru (rua Gustavo Maciel, 11-30), mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.

A ação tem como proposta incentivar a prática de atividades físicas e, ao mesmo tempo, promover um momento de convivência e integração entre as pessoas. “Esperamos reunir a comunidade em uma manhã agradável, mostrando que cuidar da saúde também pode ser uma experiência leve e coletiva”, destaca o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques. O evento acontece simultaneamente em outras 30 cidades do Estado. Além do percurso, os participantes poderão participar de aulas de aquecimento e exercícios monitorados, além de acompanhar a animação de um locutor, sorteios de brindes e ações de patrocinadores.

As Caminhadas Unimeds Paulistas contam com o patrocínio de empresas que apoiam iniciativas voltadas ao esporte e à promoção da saúde: Fórmula Natural (marca da Adimax, empresa de nutrição pet), Sisprime (cooperativa de crédito), SPSP (grupo empresarial de terceirização de serviços e segurança), Sistema Ocesp (entidade de representação do cooperativismo no estado de São Paulo), Sicoob Mantiqueira (cooperativa de crédito), Sicredi (instituição financeira cooperativa), Unicred (instituição financeira cooperativa especializada em saúde) e Copaíba Invest (assessoria de investimentos).