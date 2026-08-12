12 de agosto de 2026
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FERRADURA MIRIM

Traficante é preso em Bauru com drogas, dinheiro e oito celulares

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito tentou fugir, mas foi detido pela PM
Suspeito tentou fugir, mas foi detido pela PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (11), no bairro Ferradura Mirim, em Bauru, por tráfico de entorpecentes. Com ele haviam oito celulares, além de dinheiro. A ocorrência teve início após uma denúncia de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo nas proximidades da avenida Cruzeiro do Sul. Durante as diligências, os policiais militares da 4ª Companhia PM do 4º Batalhão de Caçadores localizaram o suspeito, que tentou fugir para uma residência. Ele foi abordado no imóvel e estava com um simulacro de pistola Rossi.

Segundo informações da PM, no local, os policiais também encontraram 467 pinos com cocaína, 14 porções de maconha, 123 pedras de crack, e uma porção de “dry”, um versão mais potente da maconha. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 183,00 em dinheiro, oito aparelhos celulares, materiais utilizados para embalagem das drogas e anotações relacionadas ao tráfico.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão por tráfico de entorpecentes foi ratificada. 

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